Ascherslebener Basketball-Mädchen fahren nach Berlin zum Finale

Aschersleben/MZ - Die Vorfreude ist groß, als sich eine Gruppe Mädchen am Dienstagvormittag vor dem Ascherslebener Bahnhof gemeinsam mit ihren Lehrerinnen trifft. Alle tragen einheitliche, graue Sweatshirts, die sie als Landessieger im größten Schulwettstreit „Jugend trainiert für Olympia“ ausweisen. Nun geht es für sie zum Bundesfinale in die deutsche Hauptstadt. Das Motto lautet: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, spielt Sportlehrerin Antje Spangenberg auf das DFB-Pokalfinale an, das ebenfalls in diesem Monat stattfindet.