Nachdem Corona die Jubiläumsfestlichkeiten 2021 verhagelt hatte, feiert die Ascherslebener Band „Black Eye“ am 23. September „20 Jahre und mehr“. Auch weitere Konzerttermine stehen bereits fest.

Ascherslebener Band „Black Eye“ feiert ihr 20-jähriges Jubiläum in Ballenstedt nach

Aschersleben/MZ - Auch an der Ascherslebener Folk-Band „Black Eye“ ist die Corona-Pandemie nicht einfach so vorbeigegangen. Die große Party zu ihrem 20-jährigen Bestehen scheiterte an der Ansteckungsgefahr und den Vorschriften dieser Zeit. „Da unser Bandjubiläum 2021 nur unter strengen Auflagen stattfinden durfte und viele Interessenten nicht mehr ins Ballenstedter Schlosstheater konnten – nur 139 waren zugelassen, jeder dritte Platz besetzt –, haben wir nun einen neuen Termin mit dem Haus vereinbart und laden einfach zu ‚20 Jahre und mehr‘ ein“, meint Bandmitglied Wolfgang Hornbogen. Die Party wird nachgeholt.