Seinen 20. Geburtstag begeht das Ballhaus gemeinsam mit dem SV Lok Aschersleben, der in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen feiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Mit einem Tag der offenen Tür feiern das Ballhaus und der SV Lokomotive Aschersleben am Sonnabend, 9. September, gemeinsam Geburtstag. Das Sport- und Freizeitzentrum am Seegraben steht seit mittlerweile 20 Jahren, der Sportverein begeht sein 75. Jubiläum. Das wird genutzt, sich gegenseitig und miteinander zu präsentieren. Welche Sportarten kann man in Aschersleben ausüben? Und wie vielseitig lässt sich das Ballhaus eigentlich nutzen?