Ascherslebener Anglerverein sorgt für neuen Fischbesatz im Gondelteich

Das es dort in jüngster Zeit so gut wie keine Fische gab, lag unter anderem an der Entschlammung Ende 2020.

Aschersleben/MZ - An der Oberfläche des ansonsten ruhigen Wassers zeigen sich einige kleine kreisrunde Wellen. Sie sind der erste Hinweis darauf,, dass wieder Leben in den Ascherslebener Gondelteich Unter der Alten Burg eingezogen ist. Dabei steht die Vorsitzende des Ascherslebener Anglervereins, Grit Rothhagen, noch bis über die Knie ihrer Wathose im Wasser.

Ihr Mann Jean und einige weiterer Vereinsmitglieder öffnen und reichen ihr einen Plastiksack nach dem anderen zu. Daraus entlässt die Vereins-Chefin vorsichtig Fisch um Fisch in den Teich. 1.000 Karpfen, dazu sogenannte Weißfische wie Brassen, Rotfedern und Plötzen, außerdem Schleie Karauschen und Gründlinge hat der Verein geordert, um den Gondelteich wieder zu besetzen.

Da hatten die Tiere an diesem Sonnabend schon eine dreieinhalbstündige Reise hinter sich, wie der Fahrer des Fischtransporters, Rolf Krebs, sagt. Von Gersfeld in der Röhn, wo sie in speziellen Aufzuchtbecken auf Besatzgröße herangewachsen sind, bis an die Ascherslebener Eine. Verpackt in den Transportsäcken, die für die Reise auch mit genügend Sauerstoff gefüllt werden, haben sie die Fahrt gut überstanden, erklärt Krebs.

Anglerverein kooperiert mit einem Fischzuchtbetrieb in Gersfeld in Hessen

Seit Jahren arbeite man in Sachen Fischbesatz mit der „Fischzucht Röhnforelle GmbH & Co. KG“ zusammen, sagt Jean Rothhagen, der im Ascherslebener Anglerverein unter anderem als Schatzmeister für die Finanzen zuständig ist. Der Verein zählt derzeit gut über 600 Mitglieder. „Und wir wurden immer gut bedient“, so Rothhagen.

Übrigens: Die meisten der jetzt eingesetzten Karpfen sind sogenannte K3-Karpfen. Bedeutet, dass sie in drei Jahren eine Größe von 35 bis 40 Zentimeter - und damit geangelt werden dürfen - erreicht haben werden. Allerdings gibt es unter dem Neubesatz auch einige Exemplare, die schon jetzt den geforderten Maßen entsprechen. In diesem Zusammenhang bittet Jean Rothhagen seine Angelfreunden allerdings darum, dass jetzt nicht gleich wie wild Jagd auf die Fische gemacht wird.

Die Rothhagens sehen den Gondelteich als ideales Gewässer, an dem sich der Anglernachwuchs ausprobieren und lernen kann. Weil Kinder und Jugendliche im Umgang mit der Angelrute meist noch nicht so sicher sind wie die „Alten Hasen“, müssten hier noch einige überhängende Äste entfernt werden, hofft Jean Rothhagen auf die Hilfe der Stadt.

Verein möchte einen längeren Pachtvertrag mit der Stadt abschließen

Er hofft auch darauf, dass man endlich einen längeren Pachtvertrag mit der Stadt abschließen könne. Bisher galt der immer nur für ein Jahr - inklusive automatischer Verlängerung um ein weiteres. Ein längerfristiger Vertrag würde aber für mehr Planungssicherheit sorgen. Beispielsweise auch in Sachen Fischbesatz oder Pflegearbeiten am Gewässer.

Das im Gondelteich in jüngster Zeit so gut wie keine Fische unterwegs waren, lag unter anderem daran, dass das Gewässer Ende des vergangenen bis Anfang dieses Jahres entschlammt wurde. „Jetzt hat der Teich endlich wieder einen Zufluss von und einen Abfluss in die Eine“, erklärt Jean Rothhagen.