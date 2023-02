Mit Pflegebetten, Rollstühlen und anderen Geräten will das Ascherslebener Altenhilfezentrum St. Antonius bedürftige Einrichtungen in der Ukraine unterstützen. Weitere Spenden sind willkommen.

Ascherslebener Altenheim spendet medizinische Geräte an Pflegeeinrichtungen in Charkiw

Aschersleben/MZ - Pflegebetten, Gehstöcke, Rollatoren, Rollstühle sowie Duschhocker und Infusionsständer werden in einen großen Lkw geladen. Vor allem bei den schweren Pflegebetten ist Muskelkraft gefragt. Die Gegenstände sollen an verschiedene Pflegeeinrichtungen in der Ukraine gefahren werden, genauer gesagt in die Region um die umkämpfte Stadt Charkiw.