Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Blankenburg/MZ - Am Sonntag hat es auch den HC Aschersleben erwischt. Die Handballer von der Eine kassierten in Bad Blankenburg ihre erste Saisonniederlage und die fiel mit 18:25 deutlich aus. Zwar konnte Noah Balint seinen Dienst tauschen und stand zur Verfügung, aber Frank Seifert und Andreas Rojewski fehlten dem Oberligisten bei der Reise nach Thüringen. Und wenn gleich zwei wichtige Säulen des Abwehrverbundes wegbrechen, wird die Aufgabe doppelt so schwierig, also sie es vorher ohnehin schon war. Und Rojewski ist nicht nur für die Defensive eminent wichtig, sondern übernimmt auch Verantwortung, wenn es im Angriff mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und es lief gar nicht.