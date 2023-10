Bereits zum dritten Mal in Folge ist der Oberligist auswärts gefordert. Wer der Gastgeber ist und was diesen auszeichnet.

Jannik Fohrer und seine Mitstreiter vom HC Aschersleben sind am Sonntag in Bad Blankenburg gefordert.

Aschersleben/MZ - Drittes Auswärtsspiel in Folge für den HC Aschersleben in der Mitteldeutschen Oberliga. Nach den Erfolgen in Dresden und Freiberg sind die Handballer von der Eine am Sonntag in Bad Blankenburg gefordert. Anwurf in der GutsMuths-Sporthalle ist um 16 Uhr. Da bleibt vielleicht noch Zeit zum Anstoßen. Denn im Stadtteil Watzdorf wird eines der leckersten Biere Deutschlands gebraut.