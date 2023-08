Vom 17. bis zum 20. August verwandelt sich die Ascherslebener Herrenbreite wieder in eine Pferdesport-Arena. Die MZ verlost dafür Freikarten.

Die spektakulären Hindernisfahrten gibt es auch beim diesjährigen Pferdefestival in Aschersleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - In etwas mehr als einer Woche wird die Herrenbreite wieder zum Mekka der Reitsportfans. Das Ascania Pferdefestival findet vom Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 20. August, statt. An vier Tagen steht der Reitsport im Mittelpunkt. Sportler und Fans aus ganz Deutschland werden nach Aschersleben kommen, um am Turnier teilzunehmen oder zuzuschauen.