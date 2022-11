Aschersleben will Umlage von Windkraftanlagenbetreibern kassieren

Von den Betreibern von Windenergieanlagen um Aschersleben will die Stadt künftig 0,02 Cent je Kilowattstunde des erzeugten Windstroms als Umlage verlangen.

Westdorf/Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben möchte künftig von den Windenergieanlagenbetreibern im Gebiet der Stadt 0,02 Cent je Kilowattstunde des erzeugten Windstroms als Umlage kassieren. Das erklärte Oberbürgermeister Steffen Amme auf eine Anfrage von Dietmar Jung in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Westdorf. „Wir haben eine gewisse Summe in den Haushalt eingestellt“, berichtete Amme. Zur erhofften Höhe der Summe äußerte er sich allerdings nicht. Weil unklar ist, ob diese Summe beim ersten Mal auch eintrifft, sagte er.