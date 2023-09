Am Samstag starten die Tigers in die neue Saison der Regionalliga. Dazu kommt ein alter Bekannter ins Ballhaus.

Aschersleben/MZ - Der Mai macht alles neu? In der 1. Regionalliga Basketball macht dies eher der September. Doch neben neuen Spielern, bringt der in der Staffel Nord für die Aschersleben Tigers auch alte Bekannte. Vor allem, was die Gegner betrifft. So gehören die TSV Neustadt temps Shooters längst zu gut bekannten Gesichtern, die immer ein Garant für ein spannendes Spitzenspiel sind.