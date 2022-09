Aschersleben: Welcher alte Bekannte im Auftaktspiel wartet

In der Mitteldeutschen Oberliga beginnt am Samstag die Saison. Der HCA steht vor einer schwierigen, aber nicht unlösbaren Aufgabe.

Leon Klug und die Alligatoren stehen am Samstag in der Sporthalle am Ascaneum vor der ersten Bewährungsprobe.

Aschersleben/MZ - Es wird ernst für die Handballer aus Aschersleben. Am Samstag starten die Alligatoren in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga. Gegner ab 18 Uhr in der Sporthalle am Ascaneum ist Concordia Delitzsch. Irgendwie einfallslos vom Spielplaner. Denn schon 2020 und 2021 hieß der Gegner am ersten Spieltag Delitzsch. Einziger Unterschied: 2020 gewannen die Krokodile, im vorigen Jahr nicht.