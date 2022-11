Aschersleben weiter mit höchster Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis

Aschersleben bleibt laut Agentur für Arbeit weiter das Schlusslicht am Arbeitsmarkt. Die Stadt hat nach wie vor die meisten Arbeitslosen im Salzlandkreis.

Aschersleben/MZ - In allen ehemaligen Kreisstädten des Salzlandkreises ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Oktober 2021 gestiegen. Dabei reichte die Spanne von 7,1 Prozent in Schönebeck und Bernburg bis 9,6 Prozent in Aschersleben.