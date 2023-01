In der Mitteldeutschen Oberliga war das Team von der Eine in Sachsen gefordert. Wie die Aufgabe gelöst worden ist.

Aschersleben: Was Alligatoren in Delitzsch geschnappt haben

Delitzsch/MZ - Genau solche Erfolge brauchen die Ascherslebener Handballer. Nicht nur im Kampf um Punkte der Mitteldeutschen Oberliga, sondern auch fürs Selbstvertrauen. Am Samstag gewannen die Schützlinge von Dmitri Filippov und Martin Wartmann beim NHV Concordia Delitzsch mit 27:19. Dass etwas gehen könnte in Sachsen, war erwartet worden. In dieser Deutlichkeit überrascht der Erfolg aber schon. Nur 19 Gegentreffer zeigen, wo der Grundstein dafür gelegt wurde: in der Abwehr. Und das obendrein überaus fair. Gerade mal zwei Zeitstrafen kassierten die Alligatoren, die gut zehn Minuten Anlaufzeit benötigten. Denn Delitzsch startete gewohnt furios und führte nach sechs Minuten 3:1. Gut 300 Sekunden später ging Aschersleben durch Andreas Rojewski das erste Mal in Führung (5:4) und gab diese nicht mehr ab. „Was die Mannschaft abgeliefert hat, war unglaublich. Das war ein Riesenspiel“, zollte Co-Trainer Martin Wartmann Respekt.