Aschersleben: Warum sich der HC Playdowns hätte sparen können

Aschersleben/MZ - Das Feld in der Abstiegsrunde der Mitteldeutschen Oberliga Handball ist dichter zusammengerückt. Denn am Samstag gewann Grün-Weiß Piesteritz in Sonneberg und der HC Einheit Plauen bezwang Dresden. Gut, dass sich der HC Aschersleben am Sonntag mit 25:21 gegen Bad Blankenburg durchsetzte. So schlossen die Schützlinge von Dmitry Filippov zu den Thüringern auf. Einmal mehr waren eine solide Abwehrarbeit und ein starker Sven Mevissen im Kasten Grundlagen des Erfolgs. Nein, alle Bälle konnte auch Mevissen nicht abwehren. Aber wie schon vorigen Sonntag in Aue entschärfte er vor der Pause drei Siebenmeter.

