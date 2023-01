In der Mitteldeutschen Oberliga müssen die Alligatoren in Delitzsch ran. Welche Alternativen und Chancen sich ihnen für dieses Spiel bieten.

Aschersleben/MZ - Zwei gute Nachrichten gibt es für die Ascherslebener Handballer in der Mitteldeutschen Oberliga: Der Weg nach Delitzsch ist nicht so weit wie zum Beispiel nach Pirna oder Plauen. Was aber noch viel wichtiger ist an diesem Samstag: Andrej Filippov steht nach seiner langwierigen Knöchelverletzung wieder zur Verfügung. Beim 30:23 vor einer Woche zu Hause gegen Freiberg hat er seinen ersten Einsatz in dieser Saison absolviert und auf Anhieb zwei Tore erzielt.