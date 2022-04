Aschersleben: Warum es kein drittes Finalspiel gibt

In der 1. Regionalliga Basketball haben die Tigers gegen Vechta ganz knapp den Kürzeren gezogen.

Jonathan Coles versucht, an Kevin Jan Smit vorbeizukommen.

Aschersleben/MZ - Die Aschersleben Tigers haben die Chance auf ein drittes Spiel in der Finalrunde der 1. Regionalliga Basketball verpasst. Nachdem es am Freitagabend im ersten Spiel bei Rasta Vechta 68:70 hieß, ging Sonntag auch das Heimspiel nach Verlängerung 78:80 verloren. Die Serie heißt „Best of Three“. Und da Vechta zweimal gewonnen hat, ist Rasta der Regionalligameister.