Bei den Tigers hängt Steffen Müller eine weitere Saison dran. Was der Trainer dazu sagt.

Aschersleben/MZ - In einer Petition wurde vor einiger Zeit die Wiederkehr der 90er-Jahre-Kultserie „Die Dinos“ gefordert. Wahrscheinlich erinnert sich der Ein oder Andere noch an die Familie. Eine andere Kultgestalt, die lange von der Bildfläche verschwunden war, kehrte hingegen im vergangenen Jahr zurück. Auch hier erinnerten sich wohl eher langjährige Fans an seine letzten Auftritte im Trikot der Aschersleben Tigers. Während die Serienanhänger weiter auf ein Comeback hoffen, dürfen sich die der Tigers sogar über eine Fortsetzung freuen.