Aschersleben: Warum die Krokodile baden gehen

In der Mitteldeutschen Oberliga hat Aschersleben mit 35 Treffern so viele, wie lange nicht erzielt. Wieso sie trotzdem zu nichts Zählbarem gereicht haben?

Aschersleben/MZ - Knapp 13 Minuten waren am Freitag in der Sporthalle am Ascaneum gespielt, da netzte Jannik Siggelkow zum 8:6 ein. Alles im Grünen Bereich also für die Ascherslebener Handballer im Oberligaspiel gegen den USV Halle. Am Ende stand aber ein 35:40 auf den Anzeigetafel. 40 Gegentreffer. Das zeigt, wo es an dem Tag mächtig geklemmt hat.