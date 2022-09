Aschersleben: Warum den Alligatoren ein Treffer fehlt

Aschersleben/MZ - Das Auftaktspiel in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga zwischen dem Handballclub Aschersleben und NHV Concordia Delitzsch war am Samstag vor vollen Rängen und bei bester Stimmung in der Sporthalle am Ascaneum an Spannung und Rasanz kaum zu überbieten. Leichter Favorit für dieses Treffen war der Vorjahresdritte Delitzsch, während der HCA in der Abstiegsrunde mit fünf Erfolgen die Oberliga rettete.