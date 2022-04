Aschersleben verwandelt sich in eine Musikmeile

Unter dem Motto „umsonst und draußen“ wird am längsten Tag des Jahres an mehreren Orten musiziert. Wie das beim Publikum ankam.

Aschersleben - Letztes Jahr noch digital, dieses Jahr analog und live. Die Fête de la musique hat Ascherslebens Innenstadt am Montagnachmittag und -abend in eine bunte Musikmeile verwandelt. An drei Standorten - im Museumshof, im Biergarten am Bestehornhaus und im Grauen Hof - fanden zahlreiche Konzerte statt. Unter anderem mit Hanna Rautzenberg im Grauen Hof oder dem Staßfurter Jugendblasorchester im Biergarten.