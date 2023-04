Rotation und Seeland gewinnen ihre Spiele in der Salzlandliga auf ganz unterschiedliche Art. Warum Drohndorf-Mehringen am spielfreien Tag zurückfällt.

Aschersleben/MZ - Zwei Siege gab es am Sonntag in der Salzlandliga für Rotation Aschersleben und den SC Seeland. Während Rotation zu Hause einen zur Pause schon sicher geglaubten Vorsprung fast noch aus der Hand gegeben hätte, setzt sich Seeland souverän in Wespen durch. Der FSV Drohndorf-Mehringen hatte spielfrei und musste mitansehen, wie die Konkurrenz an der Spitze weiter punktete.