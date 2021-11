Aschersleben Tigers bleiben in der Spitze der 1. Regionalliga Nord

Aschersleben/MZ - Die Aschersleben Tigers mischen nach dem 86:74 über ASC Göttingen weiter in der Spitze der 1. Regionalliga Basketball mit. Doch es war ein hartes Stück Arbeit gegen nur mit sieben Spielern angereiste ASCer.

Die ersten Punkte im Ballhaus verbuchten die Sachsen-Anhalter unspektakulär, nachdem Göttingen während eines gegnerischen Wurfversuchs ins Netz griff und dieser folglich zählte. Den ersten richtigen Korb netzte anderthalb Minuten nach Anpfiff Aivars Stikuts ein.

Die Partie gestaltete sich bis Mitte des Viertels ausgeglichen. Angeführt von Leo Alban, der nach auskurierter Verletzung hochmotiviert war, schlichen sich die Raubkatzen auf 18:6 davon (7.). Nachdem Göttingen den Lauf mit einem Dunk stoppte und wenig später einen weiteren nachlegte, griff Trainer Thorsten Weinhold ein.

Sein Team dankte es mit erfolgreichen Treffern von der Dreierlinie, so dass nach den ersten zehn Minuten ein 29:12 auf der Anzeigetafel leuchtete. Mit ein paar Startschwierigkeiten fanden die Tigers ins zweite Viertel.

Nachdem dem Jonathan Coles’ Dreier ein Korbleger im schönen Zusammenspiel der Big Men Davor Barovic und Sebastian Harke folgte (34:16, 3.), zog Gästecoach Gökhan Özbas die Auszeit. Nun blieben die sieben Königsblauen ihren Gastgebern, die sich phasenweise zu sicher fühlten und schwere Würfe zu locker nahmen, auf den Fersen.

Angeführt von Nikolas Schultz, der bereits früh in Foulprobleme geriet, hielten sie den Abstand konstant. Nachdem auf beiden Seiten die Bälle keinen Weg durch die Reuse fanden, beendete Stikuts doch noch die erste Halbzeit erfolgreich (48:38). Wie ein Fels in der Brandung schien er sich nun dem unruhigen Spiel zu widersetzen. Allerdings sollte der fehlende Fokus der Tigers ihre Gegner herankommen lassen. So schlichen sich die sieben Spieler auf sechs Zähler heran (53:46), stellten sich aber selber ein Bein.

Schultz kassierte sein fünftes Foul und entschied damit vorzeitig das Spiel. Das Momentum nutzend, bewiesen Leo Alban und Neuzugang Udun Osakue ihr Können und zogen den verbliebenen sechs Göttingern mit einem 14:2 Lauf davon (67:48, 8. Minute).

Ebenso bewies Davor Barovic seine Größenvorteile und netzte, nach guten letzten Minuten im dritten Viertel, zum 70:51 ein. Holprig begannen die finalen Minuten. Dennoch arbeiteten sich die Hausherren auf einen sicheren 75:53-Vorsprung. Doch die Königsblauen steckten den Kopf nicht in den Sand und kämpften sich, angeführt von Philipp Sprung, wieder heran.

Nachdem die Partie immer wilder wurde, rief Thorsten Weinhold sein Team in der Auszeit zur Vernunft. Göttingen ließ allerdings nicht locker, sondern biss sich dank eines Dreiers von Nick Boyake (76:64, 7.) in die Fersen der Gegner.

Aufgrund der Zehn-Punkte-Führung, die im Basketball auch zwei Minuten vor Ende noch nichts zu sagen hat, hielten sich die Königsblauen nun am Faden der Hoffnung und fanden auf Albans sowie Chris Kwilus Dreier, entsprechende Antworten durch Justus Klinke. Dennoch retteten die Tigers den Erfolg über die verbleibende Zeit.

Thorsten Weinhold, Coach der Aschersleben Tigers BC: „Göttingen ist eine Mannschaft, die direkt hinter uns ist und hat in jüngerer Vergangenheit vieles gewonnen. Es gibt ein paar Spieler, die sehr gut sind. Zum Beispiel hat Philipp Sprung eine starke linke Hand, das weiß man. Und dennoch macht einer unserer Spieler erst mal die rechte Hand zu.

Das war schlau, vor allem wenn man die ganze Woche darüber spricht. Wir hätten das insgesamt konsequenter machen können. Im dritten Viertel, als Gökhan auf Zone umgestellt hat, haben wir das gut ausgespielt. Das waren gute Spielzüge. Zwischendurch hatten wir zwei drei Minuten, in denen wir sehr gut gespielt haben. Schlussendlich wird es dazu führen, dass wir in dieser Woche längere Videositzungen machen werden.“

Aschersleben: Stikuts (17 Punkte), Osakue (16, 9 Rebounds), Alban (13), Barovic (9), Lyons (9, 5 Assists), Coles (6), Harke (6, 5), Kwilu (5, 5), von Hain (5), Wascher