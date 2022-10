Aschersleben Tigers besiegen Red Dragons Königs Wusterhausen

Aschersleben/MZ - Die Red Dragons Königs Wusterhausen wussten den Tigerkäfig am Samstagabend zu erhitzen. Zwar brachten sie ihn nicht zum Brennen, ungemütlich wurde es trotzdem. Immer wieder kämpften sich die Gäste an die Aschersleben Tigers, die einige Fehler zuließen, heran. Erst im letzten Viertel stemmten sich die Hausherren endgültig gegen die Dragons und holten den 86:63-Heimsieg. Mit 20 Zählern führte Manuel Bojang sein Team als bester Werfer an, ein Double-Double verbuchte erneut Dajuan Moorer (17 Punkte, 15 Rebounds).