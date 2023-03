Stade/MZ - Waren die Aschersleben Tigers zur Halbzeit bis zu 25 Zähler davongezogen, so bewies der VfL Stade in der zweiten Hälfte seine Qualität. So trafen die Norddeutschen besser, kamen zurück ins Spiel und holten sich gar eine kurze Führung. Nach einer spannenden Schlussphase lag das Momentum wieder aufseiten der Raubkatzen. Diese nutzten es, trotz lautstarker Halle, und krallten sich mit 82:74 den Sieg in letzter Minute. Topscorer der Regionalligapartie war Ascherslebens Kapitän Julius Stahl (22 Punkte.)

