  4. 1. Regionalliga Basketball: Aschersleben Tiger mit starker Offensivleistung gegen Rendsburg Twisters

Basketballer der Aschersleben Tigers bezwingen Rendsburg in der 1. Regionalliga deutlich. Zum Jahresbeginn steht das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Bargteheide an.

04.01.2026, 09:15
Joryam Saisonou (links) gelangen 27 Punkte für die Tigers.
Joryam Saisonou (links) gelangen 27 Punkte für die Tigers. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/apo/paw - Mit einer beeindruckenden Offensivleistung haben die Aschersleben Tigers in der 1. Regionalliga Herren ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor heimischer Kulisse in der Sporthalle am Ascaneum besiegten die Tigers die Buchorn Bau Twisters Rendsburg souverän mit 106:88 und untermauerten ihre starke Form eindrucksvoll.