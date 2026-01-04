Basketballer der Aschersleben Tigers bezwingen Rendsburg in der 1. Regionalliga deutlich. Zum Jahresbeginn steht das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Bargteheide an.

Aschersleben/apo/paw - Mit einer beeindruckenden Offensivleistung haben die Aschersleben Tigers in der 1. Regionalliga Herren ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor heimischer Kulisse in der Sporthalle am Ascaneum besiegten die Tigers die Buchorn Bau Twisters Rendsburg souverän mit 106:88 und untermauerten ihre starke Form eindrucksvoll.