In den Ausschüssen des Stadtrates von Aschersleben geht es in diesen Wochen um den Etat fürs nächste Jahr. Es fehlen gut sechs Millionen Euro. Wo gespart werden soll und wo sich die Stadt mehr Einnahmen erhofft.

Aschersleben/MZ - „Noch nie war es so schwer, einen Haushaltsplan aufzustellen“, so der Befund von CDU-Stadtrat Benno Schigulski. Die Debatte um den 2023er Etat und das dazugehörige Konsolidierungskonzept durchläuft in diesen Wochen alle Ausschüsse des Ascherslebener Stadtrates und die Gremien in den Ortschaften. Am 30. November soll der Stadtrat die Dokumente beschließen.