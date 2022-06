Aschersleben erstrahlt in vielen Farben

Aschersleben/MZ - Der Schnitt durch die goldene Schleife bringt ganze Kontinente zum Glühen und Ascherslebens Oberbürgermeister Andreas Michelmann zum Schmunzeln. „Was man mit so einem Schnitt alles hinkriegt“, sagt er staunend am Freitagabend zur Eröffnung des Ascherslebener Lichterfestes. Denn exakt mit dem Scherenschnitt gehen an dem neuesten Kunstwerk der Eine-Stadt die kleinen Lichter an.

