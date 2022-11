Aschersleben eröffnet Karnevalssession mit neuem, altem Prinzenpaar

Aschersleben/MZ - Gerade mal 122 Tage ist Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) im Amt, da muss er das Haushaltsbuch und den Schlüssel zum Ascherslebener Rathaus schon wieder abgeben. Natürlich nur bis zum Aschermittwoch. Denn pünktlich um 11.11 Uhr wird am gestrigen 11.11. unter dem Jubel und Applaus Hunderter eine neue Karnevals-Session des ACC Union eingeleitet.

Kapelle, Tanz und Gesang zur Eröffnung der Karnevalssession 2022/2023 in Aschersleben

Mit einem bunten Programm weiß der Ascherslebener Carnevals Club sein Publikum zu unterhalten. Kein Wunder, die Jecken sind geübt. Immerhin ist es bereits ihre 55. Session. Tanzauftritte der Garde wechseln sich mit Gesangseinlagen ab, Musik vom Band wird durch Lieder der Live-Kapelle vor Ort abgelöst und die schönsten Kalauer in den Beiträgen der ACC-Redner werden mit einem Tusch belohnt. Immer mehr Ascherslebener bleiben vor dem Rathaus stehen und lassen sich in die Welt des Karnevals entführen.

Unter anderem darf die Mittlere Garde des ACC ihr öffentliches Debüt feiern. Dass ihre Tanzeinlage beim Publikum gut ankommt, merkt man an der lautstark geforderten Zugabe. Aber auch altbekannte Formationen des Ascherslebener Carnevals Clubs, wie der Männerchor, reißen die Schaulustigen mit. Die beliebtesten Stimmungslieder werden mitgesungen. Ist der Text unbekannt, dauert es nicht lange, bis man genügend Zeilen kennt, um einsteigen zu können.

Andreas III. und Steffi I. sind das neue, alte Prinzenpaar des Ascherslebener Carnevals Clubs

Der Höhepunkt, auf den jedoch von Anfang an hingefiebert wird, ist die Vorstellung des neuen Prinzenpaares. Und tatsächlich fährt gegen 11 Uhr ein bunt verziertes Auto des ACC vor dem Rathaus vor. Nachdem der Fahrer und die Garde zum Geleit ausgestiegen sind, ist der Wagen aber leer. Ein neues Prinzenpaar ist nirgendwo zu finden.

Der ACC Union startet vor dem Ascherslebener Rathaus mit Tanz und Musik in die neue Kanevalssession 2022/2023. (Foto: Thilo Leuschner)

So wird kurzerhand entschieden: das Prinzenpaar der 54. Session soll auch die 55. Session begleiten. Prinz Andreas III. und Prinzessin Steffi I. werden zum Dank für ihre hervorragende Arbeit im letzten Jahr auch 2022/2023 amtieren. So kommt das Paar, das inzwischen auch privat verheiratet ist, doch noch in den Genuss, ausverkauften Veranstaltungen vorzusitzen, was ihnen in ihrer bisherigen Amtszeit corona-bedingt verwehrt geblieben war.

Schabernack zur Übergabe

Auch wenn es Tradition ist, fällt es Ascherslebens neuem Oberbürgermeister Steffen Amme nicht leicht, sich vom Schlüssel zum Rathaus zu trennen. Er nimmt dem Prinzenpaar das Versprechen ab, bis Aschermittwoch kreative Ideen zur Haushaltskonsolidierung zusammenzutragen.

Im Gegenzug wird der OB zum „Ersten Fan des ACC“ ernannt und muss nun auf allen Karnevalsveranstaltungen den entsprechenden Schal tragen. Sollte er dies nicht tun oder es versehentlich vergessen, wären zur Strafe Pfannkuchen für alle ACC-Mitglieder am 11.11. nächsten Jahres fällig.

Mit der offiziellen Amtsübernahme erhebt das Prinzenpaar alle Bürger der Stadt Aschersleben in den Narrenstand. Fortan dürfe nur noch mit „Helau!“ gegrüßt werden – zumindest bis zum Ende der Session am Aschermittwoch. Doch bis es so weit ist, hat der ACC Union noch eine Menge vor. Denn immerhin gilt es zwei ganze Jahre Karneval nachzuholen.