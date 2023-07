Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Sollte jemand an eine Stelle kommen, wo das Wasser bis zur Brust geht, ist selbsttätig mit Schwimmbewegungen zu beginnen“, sagt Ronny Reitzig. Die Männer und Frauen, die mit den gerade übergebenen Haselnuss-Stecken oder mitgebrachten Wanderstöcken an der Pferde-Eine stehen, lachen. Sie wollen bei der Premiere einer besonderen Stadtführung in Aschersleben dabei sein. Bei einer Stadtführung entlang der Eine. Und zwar nicht etwa am Rand des Gewässers, sondern – getreu dem im Mundart betitelten Motto „Mit baade Baane inne Aane“ – mitten durch den Fluss.