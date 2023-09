Familienleben in Sachsen-Anhalt Es reicht nur für Note 3: Wie Ascherslebener und Seeländer ihr Leben in der Region bewerten

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen teils erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Gute Arbeit in den Kitas, schlechte medizinische Versorgung: Wie Familien aus Aschersleben und dem Seeland bei der Umfrage ihre Lebenssituation einschätzen.