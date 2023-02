Die Hoymer Ärzte Tobias und Sabine Krößner wollen in drei Jahren in den Ruhestand gehen. Zahlreiche Unterstützer helfen ihnen bei der Suche nach einem Nachfolger - denn die gestaltet sich sehr schwierig.

Hoym/MZ - Schnupfen, Grippe, Herzbeschwerden: Seit über drei Jahrzehnten gehören Sabine und Tobias Krößner zu den ersten Ansprechpartnern, wenn es Seeländern schlecht geht. Nun denkt das Hoymer Ärztepaar langsam an den Ruhestand. Nicht gleich. „Aber unser Ziel ist es, unsere Praxis in drei Jahren abzugeben“, sagt Tobias Krößner. „Und in der Regel fängt man zwei bis drei Jahre vorher an, einen Nachfolger zu suchen und ihn einzuarbeiten.“