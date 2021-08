Aromatische Düfte auf dem Holzmarkt in Aschersleben

Auch während der Corona-Zeit war der Grüne Markt in Aschersleben ein ständiger Begleiter. Dieses Mal gab es sogar eine Premiere.

Premiere auf dem Grünen Markt: Am Stand „Die Waage“ kann erstmals auch mit der Salzlandkarte bezahlt werden.

Aschersleben/MZ - Ein aromatischer Duft schlängelt sich am wolkenverhangenen Sonnabendvormittag über den Ascherslebener Holzmarkt, hinein in die Nasen der Passanten. Lavendel, Bratwurst, Mango. Eine ungewöhnliche Mischung aus allem, was dort angeboten wird.

„Es ist inzwischen unser 34. Grüner Markt“, hat Frank Fischer, Ascherslebens Citymanager und Marktorganisator, nachgezählt. Und er freut sich, dass die Attraktion, die es an jedem ersten Sonnabend im Monat gibt, sogar während der Corona-Pandemie stattfinden konnte. Gut, einige Einschränkungen gab es doch, gibt Fischer zu. „Wir haben im vergangenen Jahr später angefangen“, sagt er. Denn es hätte keinen Sinn im kompletten Lockdown gemacht. „Der Markt soll ja zusätzliche Leute in die Innenstadt locken, damit die Läden und Geschäfte von einem kauflustigen Publikum profitieren“, erklärt er das.

„Er ist auch ein Angebot an Berufstätige, die es nicht auf die normalen Märkte schaffen“

Und man habe sich entsprechend der Vorschriften auf ein Angebot beschränkt, das dem täglichen Bedarf entspreche. Also vor allem Lebensmittel und frische Pflanzen. Doch es war Fischer wichtig, den Frischemarkt auch im Sommer stattfinden zu lassen. „Er ist auch ein Angebot an Berufstätige, die es nicht auf die normalen Märkte schaffen.“

Hier könne man sich nämlich mit allem eindecken, was man fürs Wochenende so brauche, sagt Fischer - vom Brötchen über Obst und Gemüse bis hin zu Wurst und Marmelade. „Es sind frische, regionale oder besondere Produkte“, zählt der Citymanager auf und nennt als Beispiel die Angebote vom Ziegenhof oder der Straußenfarm aus Klein Roseburg.

Bunte Teesträuße. Foto: F. Gehrmann

Einer der treuesten Händler sei der Ascherslebener Imker Steffen Brunkau. „Er ist von der ersten Stunde an dabei.“ Und so gibt es neben selbstgemachtem Honig auch Selbstgestricktes, Fisch aus Walbeck, Wild aus Wienrode, eingekochte Suppen aus der Wilslebener Feinkostmanufaktur GoJa, die Partner der Salzlandkiste ist und stolz ein entsprechendes Schild am Stand aufgehängt hat. Und eine Anbieterin aus dem Eichsfeld ist dabei - mit ihren Eichsfelder Feldgiekern, einer grobgekörnten Rohwurstsorte.

„Wir haben ganz viele säurearmen Tees, die man hinterher auch essen kann“

Jens Hoffmann von Hoffis Pflanzenhandel aus Neuplatendorf hat rund um den Holzmarkt-Brunnen duftende Pflanzen aufgebaut. Lavendel, Studentenblumen, auch Erdbeerpflanzen sind dabei. „Ich habe dieses Mal hauptsächlich Stauden und Gehölze mitgebracht“, sagt er und zeigt auf Rittersporn und Indianernessel. Auch Hoffmann ist schon von Anfang an dabei - und hat, wie viele der anderen Stände auch, inzwischen seine Stammkundschaft, die an diesem ersten Sonnabend des Monats extra nur für ihn nach Aschersleben kommt.

Seit etwa drei Jahren baut auch Stefanie Nagel von Tee-und-Café-Cult aus Burg ihren Stand in Aschersleben auf, gleich hinter dem von Hoffmann. Sie hat wunderschöne Tee-Sträuße im Angebot - bestehend aus Likören, Nudeln oder eben Tee. „Die macht alle mein Mann“, sagt die Geschäftsfrau stolz und präsentiert auch andere Besonderheiten. „Wir haben ganz viele säurearmen Tees, die man hinterher auch essen kann“, zeigt sie auf Sorten, wie Mango-Orange oder Kiwi-Stachelbeere. „Die kann man dann einfach als Müsli essen.“

Der Bäcker ist an diesem Sonnabend leider nicht dabei, weil er im Urlaub ist. Dafür präsentiert Frank Fischer eine Besonderheit: „Dieses Mal ist erstmals sogar ein Stand dabei, der die Salzlandkarte akzeptiert“, freut sich der City-Manager über „Die Waage - Bäuerliche Sinnlichkeiten“ aus Bernburg. Das Unternehmen, das alles Mögliche verkauft - von Marmeladen und Gelees über Kräutersalz bis hin zu Senf und Ölen, sei ein schönes Beispiel dafür, dass diese Art der lokalen Bezahlung langsam Fuß fasst unter den Händlern, findet Fischer. Der freut sich schon auf den nächsten Markt im September, denn egal wie das Wetter ist, der Markt ist eine feste Konstante.