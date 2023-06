Ausufernder Bewuchs engt die Fahrbahn in der Arnstedter Straße in Ascherslebens Ortsteil Freckleben ein. Wie dagegen vorgegangen werden soll.

Arnstedter Straße in Freckleben zu schmal für zwei Autos?

Ein Beschnitt des in die Arnstedter Straße ragenden „Gestrüpps“ wurde im Ortschaftsrat verlangt. Die Fahrbahn wird dort eingeengt.

Freckleben/MZ - Können sich in der Arnstedter Straße am Ortsausgang von Freckleben zwei Autos noch begegnen? Ortschaftsratsmitglied Christian Groß fürchtet, dass dies nicht mehr möglich ist, weil Sträucher und Gestrüpp in die Straße hineinwachsen.

„Mittlerweile passen zwei Autos nebeneinander da nicht mehr lang“, urteilte das Ratsmitglied in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Wenn aus Richtung Arnstedt ein Auto den Berg hinunterfährt, könne ein Auto aus dem Ort nicht mehr herausfahren. Zudem behindere auch das Parken die Ausfahrt aus dem Ort. Christian Groß fürchtet Schrammen an aus dem Ort fahrenden Autos und wünscht sich einen Beschnitt.

Ein solcher wäre auch am Schlossberg nötig, sagte er. Groß befürchtet, dass die neuen Straßenlaternen in Kürze durch Zweige, die aus den vor mehreren Jahren entstandenen Kahlschlag der einst vorhandenen Bäume sprießen, zugewachsen sind. Es sei bereits weniger Licht auf der Straße als noch bei der Installation.

An der Arnstedter Straße sei die Stadt für den sogenannten Lichtraumprofil-Schnitt bis zum Ortsausgang zuständig, sagte Ortsbürgermeister Frank Hänsgen. Das Gestrüpp wuchere dort allerdings von privaten Grundstücken aus, gab ein Ratsmitglied zu Bedenken. Auch in der Straße am Schlossberg stünden die Bäume auf Privateigentum. Dort sei die Landgesellschaft Magdeburg Eigentümer, sagte Hänsgen.