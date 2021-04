Antilopenherde hat sich vergrößert

Aschersleben - Es hatte einige Zeit gedauert, bis der junge Litschi-Wasserbock, der 2019 in den Ascherslebener Zoo gezogen war, seinen Mut gefunden hatte. Die ersten Tage war das aus Niedersachsen stammende Tier vor lauter Vorsicht gar nicht zu entdecken gewesen auf dem 8.000 Quadratmeter großen Areal. Doch der Wasserbock - damals mit anderthalb im besten Flegelalter - raufte sich mit den drei schon älteren Damen, die sechs Jahre ohne Mann gelebt hatten, schnell zusammen und wurde zum Herdenchef.

Nun hat sein Harem Zuwachs bekommen. „Wir haben zwei neue Tiere erhalten“, sagt Zooleiter Alexander Beck. Ein guter Zeitpunkt, denn eines der Ascherslebener Weibchen war inzwischen gestorben, das aus dem vergangenen Jahr stammende Jungtier abgegeben. „Und je größer die Gruppe ist, desto größer ist auch das Selbstvertrauen der Litschis - und umso wohler fühlen sie sich“, beschreibt Beck die Antilopenart, die aus dem fernen Afrika stammt.

Dass der Magdeburger Zoo die Haltung dieser Tiere aufgeben und die beiden Weibchen abgeben wollte, spielte den Ascherslebenern deshalb in die Karten. „Es sind noch junge Antilopen, die 2017 und 2019 geboren wurden“, berichtet Beck und meint: „Wir freuen uns, dass wieder ein bisschen mehr los ist auf der Anlage.“

Bei Gefahr tauchen Wasserböcke ab, dann sind nur die Nasenlöcher zu sehen

Die Litschi-Wasserböcke, die in Aschersleben im Eingangsbereich ihre Anlage haben, leben eigentlich im südlichen Afrika an Sümpfen oder in überfluteten Arealen. Damit sie im Schlamm nicht versinken, besitzen sie weit spreizbare Klauen. Und bei Gefahr tauchen sie im Wasser ab. So weit, dass nur noch ihre Nasenlöcher zu sehen sind. Daher auch ihr Name.

Von der Färbung her erinnern die schlanken Tiere ein wenig an Rehe: ein rotbrauner Rücken und ein weißer Bauch. Die Herren tragen gedrehte Hörner. Damit verteilen sie auch schon einmal Kot und Urin in ihrem Fell, um ihr Revier zu markieren, als Orientierung für die eigene Herde und als Lockmittel für die Kühe.

Der junge Herdenchef fühlt sich sichtlich wohl mit seinem größeren Harem. Foto: Zoo Aschersleben

Da es in der Natur immer weniger Feuchtgebiete gibt, ist ihr Bestand gefährdet. Vier der fünf Unterarten sind schon stark zurückgegangen. Deshalb hoffen die Ascherslebener auch weiterhin auf Nachwuchs. Dafür wurde die große Litschi-Anlage extra neu hergerichtet. (mz/gin)