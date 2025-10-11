Kurz nach der Gründung des Fortuna-Vereins ist in das historische Hoymer Gasthaus eingebrochen worden. Doch die Engagierten lassen sich davon nicht unterkriegen und rufen nun zu einem Arbeitseinsatz auf.

Anpacken an der alten „Fortuna“: Hoymer Verein ruft zu einem Arbeitseinsatz auf

Die „Fortuna“ in Hoym ist in einem schlechten Zustand. Nun soll sie gerettet werden.

Hoym/MZ - „Hier wurde über 30 Jahre lang Staub gesammelt – helft mit, ihn loszuwerden“, sagt Dieter Kienast, Vorsitzender des neu gegründeten Fortuna-Vereins „DenkMal“, der sich die Rettung des jahrhundertealten Gasthauses von Hoym auf die Fahnen geschrieben hat. Dafür braucht er Unterstützung. Und so soll es am 17. und 18. Oktober eine erste Aufräumaktion geben: am Freitag ab 14 Uhr, am Sonnabend ab 9 Uhr.