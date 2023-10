Der Tag danach: Ein Bild der Zerstörung an der Hinterbreite in Aschersleben. Hier brannte in der Nacht ein Müllcontainer.

Aschersleben/MZ - Die blinde Zerstörungswut in der Stadt nimmt kein Ende. In der Nacht zum Dienstag sind schon wieder Vandalen unterwegs gewesen. Erneut haben sie es unter anderem in der Promenade auf die Kräuterstele gegenüber des Rondells am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz abgesehen. Die Stele wurde erst im Juli errichtet und nur wenige Wochen später zum ersten Mal beschädigt.