Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Aschersleben

Angebranntes Essen rief gegen Mitternacht die Feuerwehr in Aschersleben auf den Plan.

Aschersleben/MZ/fg - Zu einer Sirenenalarmierung kam es in der Nacht zum Montag für die Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf. Gemeldet worden war ein Küchenbrand in der Lessingstraße. Die erste Lageerkundung durch die Polizei vor Ort brachte jedoch eine frühzeitige Entwarnung. Angebranntes Essen hatte in der Küche für starken Rauch gesorgt.

Mittels Überdruckbelüftung wurde der Rauch durch die Einsatzkräfte der Ascherslebener Wehr aus Hausflur und Küche entfernt. Nach etwa 20 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die auf der Anfahrt befindlichen Feuerwehrkräfte aus Westdorf konnten den Einsatz noch vor dem Eintreffen in Aschersleben abbrechen.