Angebrannter Toast in Nachterstedt sorgt für Vollalarm in der Stadt Seeland

Sämtliche Seeland-Wehren rückten am Freitagmorgen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in Nachterstedt aus.

Nachterstedt/MZ - „Es ist schon alles in Ordnung“, winkt Feuerwehrmann Andreas Hampe ab, der am Freitagmorgen als einer der ersten am Einsatzort war. Die gesamte Feuerwehr der Stadt Seeland ist ausgerückt, als gegen 7.30 Uhr ein Wohnungsbrand in der Margaretenstraße von Nachterstedt gemeldet wurde.