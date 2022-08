Analog, digital oder hybrid - die Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises geht neue Wege

An der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis kann man sich künftig aussuchen, ob man vor Ort oder von zu Hause aus teilnimmt.

Aschersleben/MZ - Mit dem zweiten Kurshalbjahr will die Kreisvolkshochschule Salzlandkreis (KVHS) wieder richtig durchstarten. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der letzten zweieinhalb Jahre soll an frühere Teilnehmerzahlen angeknüpft werden. Dafür wurden in den vergangenen Monaten viele technische und didaktische Voraussetzungen geschaffen, die das altbewährte Bildungskonzept auf eine neue Stufe heben sollen, um mit der Konkurrenz aus dem Internet Schritt halten zu können.