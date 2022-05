An der Ascherslebener Burgschule entsteht mehr als nur eine Turnhalle

Aschersleben/MZ - Die Tage der alten Turnhalle an der Burgschule in Aschersleben sind gezählt. Sie wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt (die MZ berichtete). In dieser Woche haben Landrat Markus Bauer (SPD) und Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) den sogenannten Projektdurchführungsvertrag zwischen dem Landkreis und der Stadt Aschersleben an Ort und Stelle unterzeichnet.