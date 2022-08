Ampelsystem soll im Seeland Energiesparen helfen

Auch in der Stadt Seeland wird ein Sparplan erarbeitet - aber nicht durch einen Krisenstab.

Seeland/MZ - In Aschersleben war es eine „Elefantenrunde“, ein eigens aus zahlreichen Experten gegründeter Krisenstab, der angesichts des anstehenden „schwarzen Winters“ über Sparmaßnahmen beraten hatte (die MZ berichtete). „Wir werden keine solche Kommission gründen“, kündigt dagegen Heidrun Meyer (parteilos), die Bürgermeisterin aus dem benachbarten Seeland, an. Nicht, weil das Sparen hier nicht wichtig wäre. Im Gegenteil. „Aber wir sind eine kleine Verwaltung und eine kleine, ländliche Stadt, die nicht solche Dinge vorhält, wie etwa das riesige Ballhaus und auch keine Stadtwerke hat.“ Deshalb werde der Sparplan für den Winter zwar geschmiedet, aber in kleinerer Runde.