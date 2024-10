So hat sich Ameos im Salzlandkreis an seinen drei stationären Klinikstandorten aufgestellt. Staßfurt fehlt, soll aber bald Reha-Standort werden.

Aschersleben/mz. - Stephan Freitag kann auch anders. Seit dem Frühjahr ist der 36-Jährige Regionalgeschäftsführer bei Ameos Ost. Zum Start durfte er im Salzlandkreis gleich zwei Hiobsbotschaften verkünden: zunächst die Schließung von zwei Stationen und großen Teilen der Notaufnahme in Bernburg, dann die Verlegung der letzten stationären Angebote aus Staßfurt nach Bernburg. Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, sind die Nachrichten, die Freitag verkündet besser. Unter anderem wenn es um die Geburtsstation in Aschersleben geht: „Sie bleibt, da wackelt nichts. In Sachen Ausbau zum Eltern-Kind-Zentrum befinden wir uns noch in Gesprächen.“