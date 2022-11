Ameos-Klinikum Aschersleben warnt: Jedes sechste Kind ist zu dick

Aschersleben/MZ - Etwa jedes sechste Kind zwischen drei und 17 Jahren ist zu dick. Ein Teil von ihnen, etwa jedes 20. Kind, ist sogar stark übergewichtig - also adipös. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Robert-Koch-Instituts. Ein nicht zu unterschätzendes Problem, denn die frühen Entwicklungsjahre prägen in vielerlei Hinsicht auch das ganze spätere Leben, heißt es in einer Pressemeldung des Ameos-Klinikums Aschersleben. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und die Deutsche Adipositas Gesellschaft spreche gar von einer „stillen Pandemie“

