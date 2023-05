Am Froser See stehen ab Freitag vor Pfingsten Imbiss und Dixis für die Gäste bereit. Welche Probleme die Pächter haben und warum sie eine Ausbildung finanzieren.

Am Froser See beginnt zu Pfingsten die Badesaison

Frose/MZ - Am Freitag startet am Froser See die neue Badesaison. Rechtzeitig vor den Pfingstfeiertagen haben die beiden Pächter des Badegewässers zur Vorbereitung auf die Saison bereits die Wege freigeschnitten, den Rasen gemäht und Bänke aufgestellt. Die Dixie-Klos kommen bis Freitag noch.