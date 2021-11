Am Donnerstag wird in der „Alten Tischlerei“ in Aschersleben geimpft

Interessenten können sich am Donnerstag in der neuen Impfstation Aschersleben immunisieren lassen.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben hat eine Impfstation in der Heinrichstraße 4 in Aschersleben, ehemals „Alte Tischlerei“, eingerichtet. Dort wird am Donnerstag, 4. November, zwischen 9 und 13 Uhr, geimpft. Weitere Impftermine in der Impfstation sind geplant, stehen derzeit aber noch nicht fest, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Aschersleben.

Das mobile Impfteam vom Arbeiter-Samariter-Bund betreut diese Impfaktion in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Salzlandkreises. Dr. Monika Mingramm ist die impfende Ärztin vor Ort.

Die Impfstation kann zur Vereinbarung eines Impftermins am Mittwoch, 3. November, 9 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 4. November, von 8 bis 13 Uhr unter 03473/8408971 telefonisch oder auch per E-Mail unter impfzentrum@aschersleben.de erreicht werden.

Die Impfstation kann darüber hinaus am Donnerstag, 4. November, zwischen 9 und 13 Uhr auch ohne Termin zum Impfen aufgesucht werden. In diesem Fall sind Wartezeiten einzuplanen. Neben Auffrischungsimpfungen (sogenannte Booster-Impfungen) sind unter anderem auch Erstimpfungen an diesem Impftag möglich. Die Impfstation ist barrierefrei erreichbar.