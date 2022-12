Alte Bahnhofstraße in Mehringen wird langsam neu

Mehringen/MZ - Ortsbürgermeister Albrecht Schneidewind sieht fragend in die Runde, er benötigt einen Filzstift. Der macht sich einfach besser, um das Datum 6.12.2022 auf den grün-weiß-schwarzen Bandschnipsel zu schreiben. Dazu kommt die Unterschrift von OB Steffen Amme, der gerade mit ihm gemeinsam den ersten Bauabschnitt der Alten Bahnhofstraße in Mehringen offiziell freigegeben hat. „Das geht in die Heimatstube“, sagt Schneidewind, während er die Zahlen sorgsam auf das Stück Stoff bringt.

