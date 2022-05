Aktionstag soll Grenzen der Barrierefreiheit in Aschersleben zeigen

Klaus Groth hängt an der Weißen Villa in Aschersleben ein Plakat für eine Inklusionsaktion auf.

Aschersleben/MZ - Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, merkt relativ schnell, wo die Hürden und Barrieren in der Ascherslebener Innenstadt sind. „Auch wenn viele um Barrierefreiheit bemüht sind, gibt es noch viele Orte, an denen es Rollstuhlfahrer einfach schwer haben oder sie sogar keinen Zugang haben“, weiß Klaus Groth, Leiter der Bildungs- und Begegnungsstätte der Lebenshilfe in der Weißen Villa.

Um aufzuzeigen, wo überall Barrieren sind, rufen er und sein Team zu einer Aktion auf. Am Donnerstag, 5. Mai, will er 10.30 und 14 Uhr gemeinsam mit Rollstuhlfahrern die Stadt in Sachen Barrierefreiheit erkunden. „Wir schauen gemeinsam, wo es Hürden gibt“, erklärt er. Museum, Post, Kino, Zoo oder Gymnasium. „Die Liste ist lang und das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt macht es Rollstuhlfahrern auch nicht leichter“, weiß er.

Mitmachen können alle Rollstuhlfahrer und gegebenenfalls deren Begleitpersonen. „Wir versuchen, für den Tag auch noch eine Schülergruppe zu gewinnen, die sich aktiv beteiligen kann, um zum Beispiel Rollstuhlfahrer zu schieben.“

Eine vorherige Anmeldung für die Aktion ist nicht notwendig. „Wir treffen uns am 5. Mai im Garten der Weißen Villa. Das ist mit dem Rollstuhl super zu erreichen.“ Groth bittet die Teilnehmer darum, etwas früher vor Ort zu sein, damit die Erkundungstouren pünktlich starten können.

Gemeinsam sollen dann die Probleme in der Innenstadt dokumentiert und an die Stadtverwaltung übergeben werden. „Auch wenn wir wissen, dass viele sich bereits jetzt schon intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigen, hoffen wir, dass sich im Nachgang der Aktion etwas ändert und das Thema Barrierefreiheit noch mehr in den Fokus rückt.“