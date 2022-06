Aktionshaus bezieht frühere Penny-Filiale an der Ermslebener Straße in Aschersleben

Das Aktionshaus Wreesmann öffnet am 20. Juni seine Türen in der Ermslebener Straße. Ein Bäckerwagen macht zudem regelmäßig Halt vor Haus Nummer 85.

Aschersleben/MZ - 1,8 Kilometer mehr Weg bis zum Brötchen am Morgen und zum täglichen Einkaufen. Das war für viele Ascherslebener, die im Ortsteil Westdorf sowie zwischen Eine-Blick und Ermslebener Straße wohnen, seit der Schließung des Penny-Marktes in der Ermslebener Straße am 31. Juli 2021 Normalität. Sie hatten noch lange versucht, mit Unterschriftensammlungen die Schließung des kleinen Supermarktes, der genau 25 Jahre dort bestanden hatte, zu verhindern. Doch leider vergeblich.