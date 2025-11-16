Der Waliser Wayne Connolly-Brooks sucht in Aschersleben gemeinsam mit seinem Cousin Barry Jarvis Hinweise auf seine Vorfahren. Hilfe bekommt er dabei von einer Frankfurterin.

Ahnenforschung an der Eine: Wie zwei Waliser in Aschersleben nach ihren Vorfahren suchen

Der Waliser Wayne Connolly-Brooks (links) und sein Cousin Barry Jarvis hoffen, mehr über ihre Familie in Aschersleben zu erfahren.

Aschersleben/MZ - Irgendwann wollen Menschen wissen, woher sie kommen, wer ihre Vorfahren waren. Hilfe finden Ahnenforscher oft in Internetarchiven. Doch mitunter kommen sie nicht weiter. In der Facebook-Gruppe „Wir sind Aschersleben“ hat sich nun eine Frau gemeldet, die für einen Bekannten nach möglichen Verwandten in Aschersleben sucht. „Er lebt in Wales, spricht kein Deutsch, ist aber auf der Suche nach seinen deutschen Wurzeln“, erklärt Peggy Malbares.