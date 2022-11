Aufbauen, schmücken, ranschaffen: Am Donnerstag legten Veranstalter und Händler auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt letzte Hand an. Heute warten Eröffnung und Lichtereinkauf.

Aschersleben/MZ - Donnerstags, am Markttag, geht es ja immer geschäftig zu in Aschersleben. Am gestrigen allerdings haben irgendwie alle noch einen Zahn zugelegt. Bis die Lichter angehen, die Geschäfte länger öffnen und die ersten Glühweintassen über die Weihnachtsmarkt-Tresen gereicht werden, sind es nur noch wenige Stunden.

Am Vormittag stehen die Buden schon, die Schlittschuhfläche wartet auf die spezielle Beschichtung, die das mühelose Gleiten auf der Kunststoffbahn möglich machen soll. Alle Mitarbeiter der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) sind auf den Beinen, um Tannengrün anzubringen, die Eingangstore aufzustellen und zu schmücken, Nadelbäumchen zu platzieren und noch tausend Kleinigkeiten zu erledigen, ehe der Weihnachtsmarkt am heutigen Freitag um 17 Uhr offiziell mit einem gemeinsamen Weihnachtsliedersingen und dem Lichtereinkauf der Kaufmannsgilde eröffnet werden kann.

Neustart nach Corona-Pause

Für Anja und Christian Sendler ist das Wiedersehen mit Aschersleben nach zwei Jahren Pause „wie ein Neuanfang“. Das Paar gehört seit vielen Jahren immer im Advent auf den Marktplatz wie der Zucker auf die Weihnachtsplätzchen. Sendlers betreiben eine große Glühweinhütte, einen Grill, einen Crèpes-Wagen und bieten Schmalzgebäck an. Zwei Jahre Corona waren – wie für alle Schausteller – nervenzehrend bis existenzbedrohend.

Um die Zeit zu überstehen, haben sich beide eine Arbeit im Angestelltenverhältnis gesucht, nutzen nun ihren Urlaub fürs Weihnachtsgeschäft. Jetzt freuen sie sich auf die nächsten drei Wochen und hoffen, dass ihnen die Kunden die Treue halten. „Die Leute haben ja alle ihre Sorgen“, sagt sie mit Blick auf steigende Lebensmittelpreise. Und die zwingen auch die Sendlers, den Preis für Bratwurst und Co. etwas anzuheben.

Vorbereitungen an der Glühweinhütte von Anja Sendler. (Foto: Kerstin Beier)

Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) ist froh, dass eine kleine Stadt wie Aschersleben es schafft, einen Weihnachtsmarkt über die gesamte Vorweihnachtszeit in ihren Mauern zu haben. „Das ist toll und verdient ein Dankeschön an alle Beteiligten“, sagt er. Auch er hofft, dass am Ende nicht nur die Kunden, sondern auch die Markthändler zufrieden sind. Und: Dass auch die Einzelhändler in der Innenstadt von dem Angebot profitieren.

Angebote für Groß und Klein

Und geboten wird einiges vom Kinderkarussell über Essen und Trinken bis hin zur beliebten Kindereisenbahn und dem Höhepunkt in diesem Jahr: einer Eisbahn, die genau genommen eine Kunststoffbahn ist. Die neue Weihnachtsausstellung „Leselust“, die am Sonntag im Museum eröffnet wird, bietet mit Schmökerecke, Vorlese- und Mitmachaktionen eine ruhige Insel im Vorweihnachtstrubel. Am Donnerstag sind Museumsleiterin Luisa Töpel und die Halberstädter Museumspädagogin Susanne Wiermann noch damit beschäftigt, Exponate zu beschriften und dafür zu sorgen, dass alles den rechten Platz findet.

Anne-Kristin Schütze von der Kulturanstalt schmückt die Schlittschuhbahn. (Foto: Kerstin Beier)

Auch Fußballfans werden auf ihre Kosten kommen, denn die Deutschland-Spiele, Halbfinale und Endspiel werden auf einer Videowand übertragen. „Wir hoffen ja noch auf das Wunder von Katar“, sagt Aka-Vorstand Matthias Poeschel nach dem vergeigten Auftakt gegen die japanische Elf. Eröffnet wird der Markt traditionell mit einer Band – diesmal mit F.Misd –, die im Museumshof aufspielen wird. Natürlich stattet der Weihnachtsmann dem Markt auch in diesem Jahr immer sonntags einen Besuch ab und hat schöne Geschenke in seinem Gabensack. Dass er einiges verteilen kann, ist zahlreichen Unternehmen zu danken, die sich auch diesmal wieder großzügig zeigten.

Weihnachtsmarkt bleibt bis 18. Dezember

„Nachdem wir 2020 und ’21 professionell abgesagt haben“, so Poeschel, „sind wir immer noch überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Umso mehr freuen wir uns nun auf eine schöne Adventszeit“, sagt Poeschel. Doch auch bei ihm schwinge die Sorge mit, wie die Gäste reagieren und „ob sie auch bereit sind zu konsumieren.“

Am 18. Dezember findet der Markt seinen Abschluss, danach wird abgebaut.